Kanye West w bluzie z Janem Pawłem II i naturalna Kim Kardashian kibicują córce na meczu. Udawali, że się NIE ZNAJĄ (ZDJĘCIA)

Ktos tu napisał, że dobrze, że odeszła bo on jest psychicznie chory... serio? Z tego, co wiem to ona nagrala tasme dla dorosłych,a do tego to jej mama wpadła na ten pomysł i ją do tego zachęcała. Teraz cała rodzina przez całe życie lansuje się na jakichś inteligentów i znawców mody, a tak naprawdę to Kardashianie mają nie rowno pod sufitem i to oni są chorzy psychicznie.... ojciec zginął (co tez jest dziwne), matka sutenerka wlasnych dzieci,a kazde dziecko pcha sie w chore związki- Khloe, Kourtney szczegolnie są pod tym względem wyjątkowe. Więc chora to jest ta rodzina, Kayne to byl jedyny glos rozsądku u Kim, walczy o to by te ich dzieci mialy normalne dziecinstwo, by Kim z matką nie pchaly je do szolbizu, a ty wy go za to nazywacie chorym psychicznie. No to fajne czasy nastaly jeśli to on jest chory, a nie ona...