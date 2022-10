Kanye West wystąpił na swoim pokazie w bluzie z... Janem Pawłem II (ZDJĘCIA)

W ubiegłym tygodniu w Paryżu rozpoczęła się kolejna edycja słynnego Tygodnia Mody. W związku z Paris Fashion Week do francuskiej stolicy zjechało wiele światowej sławy gwiazd, które co rusz pojawiały się na kolejnych pokazach znanych projektantów. W mediach głośno mówiło się na przykład o debiutanckim show Victorii Beckham. W ramach wydarzenia najnowsze kolekcje zaprezentowali również tacy giganci, jak m.in. Valentino, Givenchy czy Balenciaga.

Decyzja Kanye Westa, by włożyć koszulkę "White Lives Matter" jest obrzydliwa, niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Niektórzy z Was popędzą, by go bronić. Powinniście zadać sobie pytanie: dlaczego - napisał na Twitterze.