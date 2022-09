Kanye West przyznaje, że był uzależniony od pornografii. "ZNISZCZYŁA MOJĄ RODZINĘ"

Sez 25 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Pornografia nie jest potrzeba ludziom. Jest taki trend że to normalne. Na jednej z grup kobieta napisała,że mimo prób zbliżen z jej strony mąż ja zlewał. Odkryla że codziennie ogląda filmiki. Komentarze brzmiały 'no i co w tym złego ?to facet każdy oglada' 'to normalne ' ' kobieto weź popcorn i oglądaj z nim w czym masz problem' faceci potrzebują bodźców sproboj jakiś przebieranek. Ogólnie to że się źle z tym czuła to wywalone. Jakiś czas temu widziałam oczywiście męskiego psychologa, który wprowadził pewny schemat myślenia, że jak kobieta jest zła o porno to jest poprostu zakompleksiona i ona musi coś z tym zrobić. Jej wewnętrzne uczucie jakieś przykrości i odrzucenia to jej wstyd. Nikt nie chce być zakompleksiony. Więc trzeba zacisnąć żeby i oglądać bo wszyscy przecież oglądają a z ciebie się śmieją. Młodzi chłopcy mają uraz do zwykłych kobiet bo tak się naogladali scen setki że im się zaczyna wydawać,że pani że sklepu to brudna i zła D... W nocy która z każdym. Kobiety są brudne ale przecież ich to jara. Po co rozmawiać z żoną jak można w filmiki iść? A teraz kobieto weź wywal zdjecie z głównej tapety swojego telefonu i wstał nagi umięśniony tors jakiegoś faceta. Mąż stanie nad telefonem zobaczy i stwierdzi wow mega ciało jara ciebie to ? To może ja też taki zacznę być schudne ogóle się naoliwkuje ależ on jest mega możemy obejrzeć jeszcze jakieś jego zdjęcia? W galerii też ich masz ile tego jest ale za.....c ci faceci są niesamowici! Napewno długo moga w nocy ! I wcale nie udaja na potrzeby filmów tak jak moje które oglądam. Muszę się wziąć za siebie skoro tobie się to podoba, jestem pod wrażeniem twojego gustu ! Pokażesz mi jeszcze jakieś zdjęcia ktore się tobie podobają to mnie nakręca! Dobrze że usunęłaś moje zdjęcia z brzuszkiem a ściągnęłas tych przystojniaków, tak cię kocham, że motywujesz mnie do zmiany zaszalejmy dziś ! ' xD hahahah