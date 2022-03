Zwaśnieni Kim Kardashian i Kanye West spędzają WSPÓLNE popołudnie z dziećmi! (ZDJĘCIA)

Marketing 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Te wszystkie dziwne akcje, to zaplanowane marketing dla podbicia zainteresowania zarówno Kim jak i Westem. Przy okazji kolejnych afer promocje płyty, nowej kolekcji ubrań jej lub jego, trasy koncertowej. Te wszystkie dziwactwa nastawione są na zysk. Gdyby nie włożył/ włożyła dziwnej maski na twarz, stroju , to prasa by o nich nie wspomniała, bo po co. A w rzeczywistości, albo są razem, albo się rozwiedli i normalnie funkcjonują