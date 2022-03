Kanye West ZNÓW uderza w Pete'a Davidsona: "Martwię, że ten ŚMIEĆ uzależni matkę moich dzieci od NARKOTYKÓW"

Tofik 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jak wysłał ten samochód z różami, to leciały tam teksty "Moja wizja jest jasna" i "Boże, przywróć mi naszą rodzinę". Czyli liczy się wizja Kani, a Bóg ma przywracać rodzinę Westów, bo Kania prosi. O co prosi Kim, to już nie jest ważne. Dlatego go zostawiła. Tutaj nie chodzi tylko o chorobę, facet non stop gada o sobie, swojej wierze, swojej żonie i swoich dzieciach. Wszystko jest jego, dla niego, według jego myśli. On nawet zdrowy dostałby kopa w tyłek, bo takie "partnerstwo" można znosić do czasu, ale w końcu kobieta nie zdzierży.