Wyciekły SMS-y Pete'a Davidsona i Kanye Westa! "JESTEM W ŁÓŻKU Z TWOJĄ ŻONĄ"

Nie wiem dlaczego Pudelek do CHOROBY Westa podchodzi tak szyderczo. To nie jest ani trochę zabawne. Choroby psychiczne są zmorą dzisiejszych czasów, gdy osoba zbliżona objawami przeczyta ten artykuł pierwsze o czym pomyśli to to że inni nigdy jej nie zaakceptują i zawsze będzie na straconej pozycji bo "ma dwubiegunówke i niewiadomo co w jej przypadku można traktować poważnie, a co nie". Pudelku, można napisać artykuł który nie staje po żadnej stronie? A tylko informuje? Czy nie? Autor ma wyraźne heheszki z czegoś co jest bardzo poważnym problemem. Nie róbcie tak!