Kanye West "PORYWA" i "UŚMIERCA" Pete'a Davidsona w najnowszym teledysku (WIDEO)

Ami 59 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Człowiek w mani, powinien być odcięty od pieniędzy. Choroba afektywna dwubiegunowa jest straszna nie tylko dla chorego, ale i rodziny. Żyję z osobą z bardzo ciężkim przebiegiem, od 14lat. Gdyby miał pieniądze, to w mani też by kandydował na prezydenta, kręcił podobne teledyski, a może i chciał rozwalić swiat niczym Putin. Wszystko możliwe. Mamy troje dzieci i bardzo mojego męża kocham, jeszcze wytszymuję. Myślę, że Kim też go kocha/kochała. Inaczej kopnęła by go w zadek po pierwszym epizodzie. Ludzie z tą chorobą są często ponadprzeciętnie inteligenti i wykazują wiele talentów. Ale są też (niestety) często mistrzami manipulacji i gry na emocjacha