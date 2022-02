Zdesperowany Kanye West walczy o względy Kim Kardashian. Wysłał jej PRZYCZEPĘ pełną róż (FOTO)

Majka 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Co za stalker. Brak szacunku do cudzych granic. Typowy narcyz. Mój ex narcyz też nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Wysyłał setki wiadomości, maili, wydzwaniał. Na żadna nie odpisałam. Blokowałam telefony a on kupował nowe karty. Sprawa skończyła się na prokuraturze. Policjant skomentował, że noralny człowiek tak się nie rozstaje. Został oskarżony o s talking.