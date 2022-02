Kanye West ROZSTAŁ SIĘ z Julią Fox! Raper chce odzyskać Kim Kardashian? "Wierzę, że SIĘ ZEJDZIEMY"

Aaaaa 36 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Mam wrażenie że North jest strasznie zadufana w sobie i w charakterze bardzo podobna do Kanye ;/ Nie znam ich wszystkich osobiście, ale z samego zachowania tej dziewczynki (na różnych filmikach i zdjęciach) widać że traktuje wszystkich z góry, wie że wszystko jej wolno i ma podane na tacy. Te mniejsze dzieci są jeszcze takie wesołe, a ona ma niecałe 10 lat (7-8?) a zachowanie wielkiej diwy. Kim zawsze była uśmiechnięta i otwarta do fanów (w końcu jej kariera to pokazywanie prywatności) a odkąd związała się z Kanye przestała się uśmiechać do paparazzi i robiła z siebie wielką niedostępna primadonne. A teraz jakby North jest wprowadzana do świata show-biznesu i zaczyna od tego że jest kopią tatusia. Mam nadzieję że źle myślę to tylko moja opinia na podstawie tego co pokazują te osoby publiczne ;)