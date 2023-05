Karina Koch z "Chłopaków do wzięcia" pokazała STARE ZDJĘCIE. Fani zachwyceni: "Tak kobieco..." (FOTO)

Gik 29 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Najbardziej charyzmatyczna postać z całego programu. Sztos to jeszcze Pan Jarek i Pan Henio. Pani Karina jest mega pozytywna, ciężko trenuje, a sylwetkę ma jak co niektóre trenerki fit, tylko bez operacji powiększających, co nie co. Życzę jej, żeby znalazła miłość, tak piękno jak jej ciekawa osobowość.