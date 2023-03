Kobieta odnalazła miłość życia w "Chłopakach do wzięcia". Teraz ogłasza rozstanie: "Wyjechałam i wszystko się ROZESZŁO"

"Tancerz" znalazł miłość w telewizji. "Chłopak do wzięcia" już nie był do wzięcia

Jednym z bohaterów popularnego w pewnych kręgach formatu był też Robert Uziel , zwany na potrzeby serii "Tancerzem" . Jego przypadek pokazywał, że pomysł szukania miłości pod okiem kamer też ma prawo się udać, bo wkrótce spotkał Zuzię, z którą połączyło go głębsze uczucie. Co więcej, ich relacja okazała się na tyle trwała, że postanowili nawet się pobrać. Wtedy twierdzili, że są dla siebie stworzeni.

Zobacz także: Najman vs. Szczena z "Chłopaków do wzięcia" - cała walka tylko u nas

Znalazła miłość w "Chłopakach do wzięcia". Teraz w końcu wyznała prawdę

Tak szczerze mówiąc, no to nie jesteśmy razem już. Nie mamy rozwodu, ale nie jesteśmy razem - wyznała wprost.

To nie było tak jednostronnie, to z dwóch stron poszło. Po prostu wyjechałam i tak dalej, no i to wszystko się rozeszło - stawia sprawę jasno.