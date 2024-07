Karol Kłos i Aleksandra Dudzicka poznali się w liceum. Odkopaliśmy ich stare fotki. "Miłość na zawsze" (ZDJĘCIA)

Karol Kłos i Aleksandra Dudzicka tworzyli jeden z bardziej lubianych związków w rodzimym świecie sportu. Siatkarz i influencerka pobrali się w 2017 roku i chętnie prezentowali kulisy swojej miłosnej relacji w mediach społecznościowych. Kilka dni temu w sieci rozprzestrzeniły się spekulacje na temat rzekomych kłopotów w małżeństwie Karola i Aleksandry . Internauci zauważyli, że Dudzicka usunęła ze swojego profilu większość zdjęć z ukochanym i przestała obserwować go na Instagramie. Co więcej, z jej profilu zniknęło nazwisko męża. We wtorkowy wieczór sportowiec potwierdził plotki o rozstaniu.

Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa (...). Tak - to prawda, rozstajemy się. Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem - prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie - napisał 34-latek.