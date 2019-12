Karol Strasburger apeluje: "Posiadanie dziecka musi być przemyślane"

Pod koniec listopada Karol Strasburger i jego młodsza o 37 lat młodsza żona zostali rodzicami. Informację przekazała dumna mama, jednocześnie zaznaczając, że to jedyny komunikat , jaki zamierzają przekazać w odniesieniu do narodzin córki.

Sytuacja, w której się znalazłem, wynikała ze świadomej decyzji. To nie przypadek - podkreślił świeżo upieczony tata. Posiadanie dziecka musi być przemyślane. Widzimy, co się dzieje, gdy ludzie są zaskoczeni tym stanem. "I co teraz mam zrobić?" - jest panika, gdy dowiadują się, że będą rodzicami. To byłoby dla mnie nie do przyjęcia.