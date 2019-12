Strasburger TŁUMACZY, że wcale nie jest egoistą: "Są ludzie, którzy nie mają pracy, mieszkania, a pojawia się potomek. Ja do takich nie należę"

Gabriela 23 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Ludzie mają dzieci nieświadomie, niektórzy oczywiście, nie są przewidywalni i nie patrzą na konsekwencje. Jestem osobą niepełnosprawna ruchowo i chora, samotna i bezdzietna 40 latka. Ile razy byłam z tego powodu dyskryminowana. Do pracy przyjęto samotna matke, bo potrzebuje pieniędzy bardziej niż ja i tak samo na kursy, Pani da sobie radę, inni bardziej potrzebują tego kursu zawodowego czy bezpłatnego kursu na prawo jazdy. W pracy na umowę zlecenie koleżanka czy kolega mówili, że oni bardziej pracy potrzebują, bo mają dzieci. I tak samo moje kuzynki, im bardziej pieniadze są potrzebne, bo mają dzieci i wydatki.ja staram się jak mogę by oszczędzać i zarobić, choć normalnie nie pracuje i nikt chorej i niepełnosprawnej nie chce w pracy i z tego powodu mnie zwolniono A zakłady pracy chronionej to fikcja, kpiny i wykorzystywanie ludzi o czym się niestety dosłownie boleśnie przekonałam i nie otrzymałam wynagrodzenie. Ja dzieci nie mam świadomie. Niczego nie zadam i nie biorę nic dodatkowo. Ciężko mam, ale jestem zaradna i robię co mogę, kosztem zdrowia...