Karol Strasburger rozpływa się nad młodszą o 37 lat żoną: "Śledzi moje role i tłumaczy mi, kto jest kim. Ja średnio nadążam" (WIDEO)

Żona wspiera mnie, bo jednocześnie jest moim menadżerem i współorganizatorem wielu zdarzeń związanych z moją pracą - zdradził Karol. Kibicuje mi. Nie jestem może dla niej gwiazdą, bo byłoby to dla mnie niefajne, że z tego względu, że jest moją żoną już bije mi brawo, ale niewątpliwie sprzyja temu co robię. Jest dla mnie muzą. Takim natchnieniem. U nas w pracy potrzebna jest taka życzliwość bardziej niż takie mówienie komplementów, które w wielu przypadkach są nieuczciwe.

Strasburger wręcz nie mógł się nachwalić, jaka to z Małgorzaty nie jest idealna małżonka . Jak sam przyznał, 40-latka jest jego prawą ręką i bez niej nie wyobraża sobie życia. Aktor jest bardzo wdzięczny ukochanej, że ta świetnie orientuje się w jego serialowych rolach i związanych z nimi epizodach, dzięki czemu 76-latek również może się we wszystkich połapać.

Wierzę w to, że jest ze mną i pomaga mi bardzo - stwierdził. Jej wiara. Nawet to, że śledzi moje role serialowe, bardziej ode mnie i tłumaczy mi, kto jest kim i jaki mam wątek. Ja tam średnio nadążam.

Jeśli mam kogoś, kogo nie znam, o on siedzi po cichu i gryzmoli na komputerze, przeważnie jakieś nieprzyjemne rzeczy, to ja go zlewam, skreślam i traktuję go, jakby go nie było. Bo dla mnie są to tchórzliwe wypowiedzi ludzi, którzy chowają się za ekranem - stwierdził.