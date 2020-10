Karolak i Kożuchowska ŻALĄ SIĘ na kredyty we frankach: "Banki na nas ŻERUJĄ"

Mało jest chyba tak niezatapialnych i uniwersalnych celebrytów jak Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak. Obydwoje od wielu lat należą do grona najpopularniejszych gwiazd rodzimego show biznesu, występując niemal we wszystkich produkcjach, jakie realizowane są na rynku. Karolak kręci komedię za komedią, w każdej z nich występując tak samo. Kożuchowska stawia na nieco szerszy repertuar: a to zagra u Vegi, a to w filmie Czyściec opowiadającym o ojcu Pio. Zleceń im nie brakuje, nawet w czasach pandemii koronawirusa.

Na ekrany wchodzi właśnie film Banksterzy, w którym Karolak i Kożuchowska grają razem. Premiera filmu, będącego jednocześnie ekranizacją książki pod tym samym tytułem, nieco wyprowadziła ich z równowagi. Obydwoje wyżalili się reporterom, że mają kredyty we frankach.

Małgorzata Kożuchowska: "Też jestem frankowiczem"

Jest tu pokazany pewien mechanizm nabijania ludzi w butelkę i bezwzględnego zarabiania na klientach banku, co zresztą się naprawdę dzieje. Akcja dzieje się w okolicach lat 2004-2005, kiedy popularne było dawanie kredytów frankowych – opisał Karolak, żaląc się jednocześnie, że i on musi spłacać kredyt, który zaciągnął w obcej walucie: Jestem osobą, która brała udział w tym procederze. Jest to wyrafinowane komercyjne działanie banków. Na nas, klientach, którym sam też przecież jestem, banki żerują.

To jest niesamowita, fascynująca umowa społeczna od wielu dziesiątków lat, a szczególnie jeśli chodzi o kredyty frankowe - też jestem beneficjentem takiego kredytu. Aktualnie jestem w sporze z bankiem. Myślę, że film ten może być głosem ludzi, którzy czują się przez banki oszukani – dodał.

Kredyt spłacać musi też Kożuchowska, która tylko w tym roku zagrała w pięciu filmach, a obecnie pracuje nad kolejnymi trzema.

Też jestem frankowiczem, jestem w tej grupie prawie miliona Polaków, która kiedyś uwierzyła w to, że to jest wspaniały produkt, który ma mi ułatwić życie i pomóc zrealizować swoje marzenia, akurat w moim przypadku o domu z ogrodem – pożaliła się w rozmowie z Wirtualną Polską.

Uważam poniekąd, że to pokłosie tego, co się wydarzyło w rzeczywistości, czyli znalazła się grupa prawników, którzy uwierzyli w to, że jednak niemożliwe może być możliwe, i że można o to zawalczyć, i można wygrać z tym systemem, i że był to przekręt, że ludzie, którzy uwierzyli w to, zostali zmanipulowani – zareklamowała film.

Współczujecie?