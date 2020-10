Kożuchowska komentuje udział Małgorzaty Rozenek w filmie Vegi: "Do tej pory jej NIE WYRZUCIŁ..."

Małgorzata Rozenek jest osobowością medialną z niemal niewyczerpanym potencjałem, co udowodniła już wielokrotnie, biorąc udział w rozmaitych projektach i sprawnie żonglując swoim wizerunkiem.

Na liście rozlicznych talentów Małgorzaty jest ponoć także dryg do aktorstwa. Przeczuwał to Patryk Vega, który postanowił obsadzić celebrytkę w swoim nowym filmie. To duże wyróżnienie, bowiem mówi się, że nawet zawodowi aktorzy muszą niemal żebrać o rolę u "najbardziej amerykańskiego z polskich reżyserów".

Ponoć w filmie zobaczymy Małgonię "w zupełnie innym wydaniu". Rozenek uchyliła zresztą niedawno rąbka tajemnicy, wrzucając na Instagram zdjęcie z planu, na którym pozowała umazana krwią i z doklejonymi tatuażami.

Małgorzata Rozenek zagra u Patryka Vegi!

Obsadzenie Małgorzaty w filmie Vegi budzi kontrowersje w środowisku aktorskim i nie tylko. Na temat jej angażu wypowiedzieli się ostatnio Antek Królikowski i Małgorzata Kożuchowska, którzy są jednymi z ulubieńców reżysera.

Jestem przekonany, że Małgosia świetnie sobie poradzi. Wiem, że Patryk od dłuższego czasu myślał o tym, by zatrudnić ją w jednym ze swoich filmów i teraz się udało. Wiem, o czym jest ten film. Znam scenariusz, rozmawiałem z Małgosią i Patrykiem. Jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Jest to duże wyzwanie dla Małgosi, ale na pewno sobie poradzi. Jak z nią jakiś czas rozmawiałem, to była bardzo podekscytowana. Wierzę, że im się ta współpraca fajnie klei i że zrobią dobry, fajny film - powiedział Antek w rozmowie z Jastrząb Post.

Nieco mniej wylewna była Kożuchowska.

Jeżeli do tej pory jej nie wyrzucił, a z tego co wiem, zdjęcia są w toku, to znaczy, że sobie radzi - podsumowała aktorka.

Myślicie, że Małgorzata trzyma kciuki za sukces Małgoni?