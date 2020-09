TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek POTWIERDZA, że zagra w nowym filmie Patryka Vegi: "Będę jedną z GŁÓWNYCH POSTACI" (WIDEO)

Gosiakowa 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No to tyle dobrego co można powiedzieć o filmach Vegi że są kasowe.Zastanawia mnie fenomen tego reżysera bo ludzie chodzą na jego filmy to jest tak jak z disco polo jak zapytasz to nikt nie słucha bo wiocha i tu też tak jest każdy się wyśmiewa to skąd te pełne kina na jego filmach