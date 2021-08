Karolak i Najman zostali "ekspertami" od Afganistanu... "Zrobiłem zdjęcie kamieniowania transwestyty, kiedyś wam pokażę"

Ania 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To jaki prezydent będzie w USA ma być dla nich dobrym rozwiązaniem a nie dla Polski 🤦🏼‍♀️ To ze Polski rząd liże tyłki Amerykanom a oni wykorzystują to do własnych celów to już tylko i wyłącznie wina polskiego rzadu ze się daje wykorzystywać. A co do Afganistanu szkoda mi tych ludzi ale prezydent tego kraju uciekł jak tchórz i się poddał. Amerykanie ponieśli tam klęske na podobnym poziomie jak w Wietnamie, kto normalny chciałby pakować pieniądze przez tyle lat i tracić ludzi na bić nie wartej wojnie?