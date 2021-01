Paulina Smaszcz uderza w polityków: "ĆWOKI Z PiS-u, myślicie, że jesteśmy maszynami do RODZENIA DZIECI"

Dlaczego? Bo myślicie, że głupimi babami łatwo zarządzać tak jak waszym konserwatywnym, zacofanym, homofobicznym, antysemickim, nacjonalistycznym, rasistowskim, katolickim motłochem. Chcecie wepchnąć nas do jednego worka, by zagnać nas do roboty, z której tylko wy macie korzyści. Wysyłacie na nas buraków z pałkami i gazem. Namawiacie, by używali wobec nas przemocy.