Złotousta Paulina Smaszcz prawi o "rozstawaniu się w zgodzie" i stwierdza: "Alimenciarze to SZMATY"

Jeżeli sami nie umiecie pisać po polsku i nie zatrudniacie korektora, który by wasze byki poprawiał, to zajrzyjcie chociaż do Poradnika Językowego PWN za darmo! Nie wiem ile już razy zwracałam uwagę, że nie pisze się "prowadzący programu" tylko prowadzący program.Słowo "prowadzący" łączy się w języku polskim z rzeczownikiem jakim jest słowo "program" w bierniku, który odpowiada na pytanie KOGO? CO?, a zatem co? PROGRAM.Zakres szkoły PODSTAWOWEJ. To jak piszecie jest żenujące!!!