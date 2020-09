Zainspirowane Paulina Smaszcz i Ewa Minge wymieniają się uwagami o eks Naomi Campbell: "To nie facet, tylko MENDA I PŁACZLIWA C*PA"

Bunia 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dla mnie to kobiety sa zalosne w tym momencie. Jak juz jej kupowal prezenty to domyslam sie ze byly drogie do bolu. Nie wiemy dlaczego sie rozstali i co sie w tym zwiazku wydarzylo. Ja czulam tragiczny niesmak jak moja kolezanka ktora splacala raty bylego za samochod i nie raz go sponsorowala powiedziala ze sie rozstali. Od dawna wiemy ze Naomi jest roszczeniowa i zle traktuje ludzi- ludzi takich jak my, pracujacych w hotelach, wykonujacych uslugi bo jest "diva". Myslicie ze jak ktos traktuje ludzi w ten sposob to dla swojego partnera jest inna? Co zlego jest w tym ze gosciu ktory zainwestowal moze miliony chce dostac te rzeczy z powrotem. Nie wierze ze o bielizne sie tu tylko rozchodzilo. Moja kolezanka tez by poszla do sad ale jej nie stac. On chce zawalczy i jeszcze jakies obstrzykniete botoksem baby sie z tego smieja. Jest mi wstyd za zachowanie kobiet