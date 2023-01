Karolina B., oskarżana o zabójstwo 21-letniego radnego, przeprasza matkę ofiary! "Igor stracił życie, a ja dobre imię i ukochaną osobę"!

W maju 2021 roku na warszawskim Wilanowie doszło do tragedii: po kilku dniach w szpitalu zmarł 21-letni Igor W.-K., radny z Lublina . Został ugodzony 15-centymetrowym nożem. Tragiczne sceny rozgrywały się zresztą na oczach sąsiadów, którzy widzieli, że nad krwawiącym mężczyzną pochyla się jego ówczesna dziewczyna, Karolina B.

Sprawa dobiega właśnie końca, bo wyrok zostanie ogłoszony 23 stycznia. We wtorek 10 stycznia odbyła się rozprawa końcowa, na której głos zabrała sama Karolina B., jak i matka Igora . Kobieta nie znała dziewczyny syna za jego życia, ale, jak można wywnioskować z jego słów, i w Karolinie dostrzega ofiarę.

Bycie mamą Igora to był zaszczyt. Oczy matki widzą jednak drugie dziecko, Karolinę. Jej mama też by na pewno dała wszystko, by cofnąć czas - cytuje ją "Fakt", którego reporter był obecny na sali rozpraw. Nie wiedziałam, że [Karolina] tak bardzo potrzebowała pomocy. Prosiła o pomoc, ale nikt jej nie udzielił: ani przyjaciele, ani rodzice, ani ja.