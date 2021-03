Karolina Ferenstein-Kraśko chwali się odchudzoną sylwetką: "Tak na Dzień Kobiet -7 kg!" (FOTO)

Zobacz także: Elegancka Karolina Ferenstein-Kraśko wsiada do samochodu za PÓŁ MILIONA

Tak na Dzień Kobiet -7 kg! - zaczęła. Znowu nie trafiłam z ogólnym nurtem, kiedy po raz pierwszy w historii na okładce "Vogue" występuje modelka plus size - piękna i niepowtarzalna Paloma Elsseser, ja zabieram się za odchudzanie! A tak na poważnie, robię to tylko dla siebie i tym razem dam radę! Wiem, że to nie jest jeszcze spektakularna metamorfoza, ale ja już czuję się lepiej!