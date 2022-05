Karolina Ferenstein-Kraśko dyplomatycznie o Małgorzacie Rozenek w roli gospodyni "Dzień Dobry TVN": "Wszystkim życzę JAK NAJLEPIEJ"

Małgorzata Rozenek i Karolina Ferenstein-Kraśko niegdyś się przyjaźniły i nic nie wskazywało na to, aby w ich relacjach były zgrzyty. Niestety dziś ze sobą nie rozmawiają, a o tajemniczych powodach urwania kontaktu obu pań mówi się już od lat. Oficjalnie mają się teraz "skupiać na swoich sprawach", jednak sytuację między byłymi koleżankami naświetlił jakiś czas temu Kuba Wojewódzki ...

Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozpie*doliła, na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę... - grzmiał w 2016 roku w wywiadzie dla serwisu Playboy.

Temat domniemanego konfliktu na linii Rozenek-Kraśko wrócił niczym bumerang w ostatni czwartek. Nieustraszona reporterka Jastrząb Post spotkała na stołecznym bankiecie wcześniej już wspomnianą Karolinę Ferenstein-Kraśko i odważyła się ją zapytać, co sądzi o planach dołączenia Małgorzaty Rozenek do ekipy Dzień Dobry TVN. Karolina miałaby tu pełnić rolę ekspertki, jako że jej mąż latami spełniał się w roli gospodarza programu u boku Kingi Rusin.

Myślę, że wiele osób chciałoby zasiąść na tej kanapie. Wiemy, że jest to jeden z najlepiej oglądanych programów w telewizji. Ja wszystkim życzę jak najlepiej, więc kto wyląduje ostatecznie na tej kanapie, temu będę kibicować - skomentowała Ferenstein-Kraśko w rozmowie z Jastrząb Post.

Na ten moment nie ma chyba jednak czego się obawiać. Choć Gonia nawet ogłosiła już swoje niecne zamiary w rozmowie z Kubą Wojewódzkim (!), to Edward Miszczak nadal pozostaje głuchy na jej apele.

Karolina Ferenstein-Kraśko również nie przewiduje powrotu męża ze studia Faktów TVN do porannego pasma stacji.

Ja go uwielbiam oglądać w każdej odsłonie. A tak poważnie, myślę, że to była bardzo ciekawa dla niego droga. Ale jego miejsce jest tam, gdzie jest. Jest dziennikarzem newsowym, jest w centrum wydarzeń i tego, co dzieje się na świecie, więc tam jest jego miejsce.