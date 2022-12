Karolina Ferenstein-Kraśko łamie przepisy, parkując w niedozwolonym miejscu mercedesem za prawie PÓŁ MILIONA (ZDJĘCIA)

Cała sytuacja zapewne nie napawa optymizmem Karoliny Ferenstein-Kraśko, która jeszcze do niedawna wiodła spokojne życie z dala od medialnych dram. Celebrytka wiernie czuwała u boku małżonka, gdy ten na dłuższy czas zaszył się przed światem w ich rodzinnej posiadłości w Gałkowie. Chcąc nie chcąc, 45-latka zmuszona była ograniczyć bywanie na salonach do minimum, by przypadkiem jeszcze bardziej nie ściągać na jej małżonka uwagi opinii publicznej.