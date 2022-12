Piotr Kraśko jednak wrócił na antenę TVN! Tak zareagowali koledzy z pracy: "W jego nieobecności dostrzegano szanse na AWANS dla siebie"

Piotr Kraśko ma za sobą trudny czas. Po medialnych aferach wokół jazdy bez uprawnień i niepłacenia podatków dziennikarz wycofał się z życia publicznego, co skutkowało jego zniknięciem z głównego wydania "Faktów". Przez ostatnie miesiące miał przebywać na zwolnieniu lekarskim i dopiero niedawno wrócił do prowadzonego niegdyś programu, jednak w charakterze amerykańskiego korespondenta.

Piotr Kraśko wrócił do "Faktów po Faktach". Wiemy, co dalej z jego karierą

Nagły powrót Kraśki na antenę TVN może być dla wielu zaskoczeniem, jednak okazuje się, że to wcale nie koniec niespodzianek. Jak informują Wirtualne Media, wkrótce Piotr ma wrócić do dawnych obowiązków, co oznacza, że znów zobaczymy go w głównym wydaniu pasma informacyjnego stacji. Kiedy ma to nastąpić? Tego jeszcze nie wiadomo, ale nie można wykluczyć, że podobnie jak po poprzedniej aferze, nastąpi to w Wigilię.