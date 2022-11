Kiedy Piotr Kraśko WRÓCI do "Faktów"? Dziennikarz ma pojawić się w innym programie

Po głośnych aferach wokół jazdy bez uprawnień oraz zarzutów o niepłacenie podatków Piotr Kraśko na jakiś czas wycofał się z życia publicznego. W połowie czerwca gwiazdor TVN trafił bowiem do szpitala i w ostatnich miesiącach przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak wyznał podczas udzielonego niedawno "Dzień Dobry TVN" wywiadu, wówczas zdiagnozowano u niego stan przedzawałowy. Dziennikarz "Faktów" na antenie porannego show zdradził także, że zmaga się z depresją.

Od jakiegoś czasu Piotr Kraśko coraz częściej pojawia się publicznie. Dziennikarz zdążył już nie tylko odzyskać prawo jazdy, lecz również powrócić na antenę TVN - choć nieco później, niż sam zapowiadał. Mówiło się, że prezenter ma wrócić do pracy 4 listopada, wraz z końcem zwolnienia lekarskiego. Gdy Kraśko nie pojawił się w telewizji we wspomnianym terminie, plotkowano nawet, że pracodawca planuje wysłać go do USA. Ostatecznie dwa tygodnie temu Kraśko, po kilkumiesięcznej przerwie, wystąpił w jednym z materiałów wyemitowanych w poniedziałkowym wydaniu "Faktów". Dziennikarz faktycznie poleciał do Stanów i na miejscu z teksańskiego Forth Worth opowiadał o nastrojach w Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu. W kolejnych tygodniach przygotowywał zaś krótkie relacje z wyborów w USA, które również mogli oglądać widzowie "Faktów".

Dziennikarz zdążył już wrócić do Polski, jak dotąd wciąż nie miał jednak okazji ponownie pojawić się na wizji w roli gospodarza głównego wydania informacyjnego programu TVN. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów, na kolejny występ Kraśki w "Faktach" będzie trzeba jeszcze nieco zaczekać. Wszystko wskazuje bowiem na to, że będzie on stopniowo wracał na antenę.

Kilka dni temu widzowie TVN24 oraz TVN24 BiS mieli okazję zobaczyć rozmowę Kraśki z ambasadorem USA w Polsce, Markiem Brzezińskim. Jak informuje serwis Wirtualne Media, stacja rozważała ponoć wysłanie dziennikarza do Kijowa, lecz ostatecznie plany te nie doszły do skutku. Wywiad z Brzezińskim zrealizowano w siedzibie TVN w Warszawie. Według Wirtualnych Mediów w najbliższym czasie to właśnie rozmowy ze znanymi gośćmi najprawdopodobniej będą należały do obowiązków Piotra Kraśki. Jak twierdzi informator serwisu, z czasem dziennikarz ma zacząć występować jako prowadzący "Faktów po faktach". Jak na razie wciąż nie wiadomo, kiedy powróci do głównego wydania "Faktów" - choć zwyczajowo to właśnie gospodarze serwisu informacyjnego rozmawiają z gośćmi "Faktów po faktach".

W kuluarach kolegiów newsowych mówi się, że Kraśko będzie teraz przeprowadzał wywiady z ważnymi postaciami życia publicznego. Potem zacznie ponownie prowadzić "Fakty po Faktach". Data nie jest jeszcze jednak znana. Na razie nic nie wiadomo o jego powrocie na główną antenę TVN - twierdzi w rozmowie z Wirtualnymi Mediami reporter TVN24 pragnący zachować anonimowość.

Według serwisu przyszłość Kraśki w "Faktach" zależy od tego, jak widzowie zareagują na jego obecność w "Faktach po faktach". Wirtualne Media już jakiś czas temu informowały, że Kraśko może wracać na antenę TVN "etapami". Dziennikarz TVN24 w rozmowie z serwisem już wówczas stwierdził, że Kraśko prawdopodobnie rozpocznie powrót do obowiązków od rozmów z politykami w TVN24, a decyzje o jego dalszych losach zostaną podjęte na podstawie nastrojów odbiorców.

