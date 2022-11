TVN wyśle Piotra Kraśkę DO USA?! To kara czy nagroda?

wwo 30 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

No, nie wiadomo co zrobić z tym śmierdzacym jajem... Zwerbowali go do Faktów by agitował przed wyborami ale plan się sypnął bo "pan od nawoływania do praworządnosci" sam praworządny nie był czym stracił moralne prawo do pouczania KOGOKOLWIEK. Muszą mu więc w TVN płacić i sztucznie wynajdować jakąś robotę bo resortowego pociotka nie wywalą przecież ot tak na bruk. Była próba wybadania nastrojów widzów w śniadaniówce ale okazało się, że Kraśki oglądać niestety nikt nie chce i najpewniej chcieć długo nie będzie. Wyślą go zatem do USA czy innego RPA na przeczekanie, pod dowolnym pretekstem, na sztucznie stworzone dla niego stanowisko a za parę m-cy znowu spróbują go wszczepić do Faktów licząc, zże ludziom trochę oburzenie minęło. Jakby ten koleś miał jakąkolwiek godność to by sam odszedł wiedząc, że stracił moralne prawo do rozliczania KOGOKOLWIEK z występków. Zająłby się normalna robotą, jęczy, że ma depresję wiec zamiast pchać się przed kamerę i dostawać za każdym razem z kopa dałby se spokój i znalazł normalną robotę w której nie musi eksploatowac swojej mało lubianej twarzy.