Internauci krytykują Dorotę Wellman po rozmowie z Piotrem Kraśką w "Dzień Dobry TVN": "ŻENUJĄCE. Ale go przeoraliście"

W sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN" niespodziewanie pojawił się Piotr Kraśko. Po wielu tygodniach medialnej nieobecności dziennikarz zasiadł na kanapie porannego show i w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem opowiedział o głośnych aferach ze swoim udziałem, które dotyczyły prowadzenia pojazdów bez uprawnień oraz uchylania się od płacenia podatków. Goszcząc w programie TVN, Kraśko otworzył się również na temat swoich problemów zdrowotnych. Dziennikarz otwarcie wyznał, że zmaga się z depresją.

Występ Piotra Kraśki w "Dzień Dobry TVN" już zdążył odbić się w mediach szerokim echem i to nie tylko za sprawą osobistych wyznań dziennikarza. Wielu zwróciło również uwagę na sposób, w jaki Dorota Wellman i Marcin Prokop przeprowadzili rozmowę z prowadzącym "Fakty". Gospodarze porannego programu bez wątpienia nie oszczędzili kolegi z TVN. Prokop w rozmowie zapytał na przykład dziennikarza, co działo się w jego głowie przez lata, gdy prowadził bez prawa jazdy. Wellman dopytywała z kolei, czy jej gość uważał się za nietykalnego, gdyż jest "Piotrem Kraśko z telewizji". W pewnym momencie rozmowy prowadząca zasugerowała również, że potknięcia Kraśki mogą negatywnie odbić się na jego życiu zawodowym.

Jak będziesz mógł pouczać polityków, którzy nie zachowują się moralnie, sam mając takie doświadczenie? Wiele razy może ktoś ci to wyciągnąć - oceniła.

Po zakończeniu sobotniego odcinka "Dzień Dobry TVN" na oficjalnym instagramowym profilu programu wręcz zaroiło się komentarzy dotyczących "spowiedzi" Piotra Kraśki. Wielu widzów otwarcie skrytykowało zachowanie prowadzących program względem dziennikarza. Oberwało się zwłaszcza Dorocie Wellman - zdaniem wielu podczas rozmowy wyraźnie można było odczuć negatywne nastawienie dziennikarki do zachowania Kraśki.

Bardzo nieprzyjemnie poprowadzona rozmowa. Poważny temat poruszony, a potraktowany z buta. Po co zapraszać gości, skoro nie ma czasu na rozmowy?;

Ale go przeoraliście. Dorotka nie była miła... Facet popełnił błąd i ma tego świadomość. Nie kopie się leżącego;

Ciężko się to oglądało. Z całym szacunkiem, ale widać było niechęć Doroty do tego, co zrobił Kraśko. Po co to robić, skoro nie dało mu się szansy wypowiedzi. Zresztą widać było na końcu po minie Kraśki, że ma żal do prowadzących o to, jak poprowadzili z nim wywiad. Żenujące;

Słabo wyszło... Człowiek w potrzebie, ewidentnie chciał się wygadać, a został stłamszony. Wyczuwalne negatywne nastawienie prowadzącej. Proszę być silnym p. Piotrze;

Jak można tak potraktować kogoś, kto otwarcie stwierdził, że ma depresję? Atak w stosunku do gościa programu. Bardzo się zawiodłam. Jak się musi czuć pan Piotr, który pracuje dla tej stacji;

Mimo całej sympatii do Pani Doroty - nie było to ładne;

Wielu internautów było również zniesmaczonych ostatnimi minutami sobotniego wydania "Dzień Dobry TVN" - a dokładniej sposobem, w jaki prowadzący sygnalizowali Kraśce, że musi zakończyć zwierzenia. Zgodnie z wcześniejszym planem, po rozmowie z dziennikarzem widzowie mieli zobaczyć występ Eweliny Flinty. Ostatecznie wokalistka nie zaprezentowała się jednak na wizji.

Piotruś, pracowałeś w tym programie? Pracowałeś. To widzisz, że jak idą napisy, to będzie kropka - przerwała w pewnym momencie wypowiedź dziennikarza Wellman.

Proszę bardzo - odpowiedział Kraśko.

I grzeczny chłopiec - rzuciła prowadząca show.

Zachowanie Pani Doroty na końcu programu to jakiś skandal i to sformułowanie na końcu "grzeczny chłopczyk"... Jakbyście na co dzień się bardziej szanowali i wspierali, może nie byłoby tak wysokiego wskaźnika depresji w skali światowej. Panie Piotrze, powrotu do zdrowia życzę!; Pani Doroto, ten koniec był mało elegancki i okazała Pani brak szacunku p. Kraśko; Końcówka naprawdę bardzo niemiła w wykonaniu p. Doroty. Rozumiem wszystko, ale mogła zdecydowanie inaczej poprowadzić rozmowę czy zakończyć;

W komentarzach na profilu "DD TVN" nie zabrakło także osób, które stanęły po stronie Wellman. Niektórzy podkreślali również, że tak poważna rozmowa powinna zostać zaplanowana w innym momencie programu, by zapewnić Kraśce wystarczająco dużo czasu na wyjaśnienia i zwierzenia.

Ja nie odbieram tej rozmowy jako atak na Pana Piotra. Pani Dorota rozeźliła się jego kluczeniem, kręceniem i usprawiedliwianiem swoich czynów nagannym postępowaniem polityków. Pan Kraśko nie przyjął tego "na klatę", co w konsekwencji sprawiło, że otwarte i trudne wyznanie o depresji straciło na mocy i zeszło na drugi plan. Szkoda;

(...) Pani Dorota chciała zachować się profesjonalnie i myślę, że niepotrzebnie jej się teraz obrywa, bo jednocześnie chciała wysłuchać gościa, ale też dać szansę na występ pani Eweliny, który niestety się nie udał. Nie zawinił ani pan Piotr ani pani Dorota, błąd moim zdaniem leży w złym zorganizowaniu czasu tej rozmowy (...);

Uważam, że "DD TVN" to nie był najlepszy program do poruszenia tego tematu. Nieprzyjemnie się to oglądało... Trudne tematy wymagają dłuższego czasu antenowego, zrozumienia itp. Uważam za dobry pomysł to, że Pan Piotr dostał szansę na wypowiedzenie się (trzymam kciuki, bo wiem, co oznacza ten stan), tylko program nieodpowiedni;

Oglądaliście rozmowę Doroty Wellman i Marcina Prokopa z Piotrem Kraśką?

