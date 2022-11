Piotr Kraśko odzyskał prawo jazdy i wraca na drogi w mercedesie za ĆWIERĆ MILIONA złotych (ZDJĘCIA)

Klklk 1 godz. temu zgłoś do moderacji 185 15 Odpowiedz

Czy trzeba przy każdej wiadomości podawać cenę auta/ dresu/ domu/ torebki itp?? Nakręcamy sami spiralę hejtu na innych, powielamy podziały...po co? Żeby politycy mieli jeszcze łatwiej ? Jak ktoś ma pieniądze to raczej nie będzie jeździł używanym fordem ( jak ja) i z tego powodu odrazu mu dowalać? Co za kraj..