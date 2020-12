Karolina Gilon, Czarek Jóźwik i Madzia Wójcik urządzają świąteczne hulanki ze znajomymi. Nie boją się koronawirusa? (ZDJĘCIA)

Anton 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Trochę masochizm z waszej strony bronienie celebrytów i ich zasad. Z jednej strony wy muscie przestrzegać wszystkich obostrzen, izolujecie sie dla swoich bliskich i by nie obciążać szpitali (bo ile osób zmarło wskutek przeładowania szpitali to nikt nie wie), segregujecie śmieci, staracie sie żyć jak najbardziej ekologicznie i oszczędnie tak by wasze wnuki mogły się jeszcze cieszyć planetą, pieniądze odkładacie, bo wiecie że różnie to może być. A z drugiej macie przeładowanych cukierkowych celebrytow ktorzy zaczynają juz bardziej przypominac produkty krzyczace z półek "zaobserwuj mnie! zaobserwuj mnie!" promujące konsumpcjonizm, mające w tyłku jakiekolwiek ograniczenia dla innych (myslenie typ: ja przechorowałm więc przecież już moge wszystko nie?), ich ekologia może polega na tym że ewentualnie pozwą miasto za to że jest zasmrodzone ich dieslem? Serio co to jest za forma masochzmu, w którym sami przyznajecie, że niektórzy są równiejsi? Gdyby nie instagram już nikt by o tych ludziach nie pamiętał.