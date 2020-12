Tomasz Karolak i Viola Kołakowska odwiedzają restaurację bez maseczek

Gość 24 min. temu zgłoś do moderacji 41 3 Odpowiedz

Jak to co musieli się najeść. Mam nadzieję że restauracja dostanie za to po dupie. A dlaczego ? Bo wiele restauracji trzyma się wytycznych i ciężko to znoszą czekając na koniec obostrzeń. Dla mnie to żałosne. Bogaci mogą więcej ? Albo wszyscy trzymamy się zasad albo nikt.