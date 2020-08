Buntowniczy Tomasz Karolak WYRZUCONY ze sklepu za brak maseczki: "To jest SPRZECZNE Z KONSTYTUCJĄ"

POLA 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

Co za bufon a ja mu współczułam jak go Wolszczak podkupila. Co on sobie wyobraża z taką pogardą o ludziach mówić. Od ochroniarza. Ten ochroniarz napewno również dba o siebie nie obija sie i pracuje po to by pan Karolak mógł bezpiecznie robić zakupy i nie sprowadzać zagrożenia na innych kupujących.