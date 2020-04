Uduchowiony Tomasz Karolak wbija szpilę Grażynie Wolszczak? "Teatr będzie działał w innym miejscu. Świat to NIE TYLKO BIZNESY"

Trwająca od kilku miesięcy epidemia koronawirusa wywróciła do góry codzienność wszystkich ludzi i zmuszając nas do rezygnacji z wyczekiwanych planów i odłożenia ich w bliżej nieokreśloną przyszłość. Na szczęście, mimo wszystko, nadal możemy liczyć na celebrytów, dostarczających nam rozrywkę nawet wtedy, gdy nie do końca przyświeca im taki cel. Ostatnio bohaterami niespodziewanego konfliktu zostali Grażyna Wolszczak i Tomasz Karolak, którzy pokłócili się o prawo do wynajęcia budynku, w którym dotychczas działał należący do aktora Teatr IMKA.