"Koronasceptyczny" Tomasz Karolak snuje teorie spiskowe: "Jesteśmy ODGÓRNIE STEROWANI"

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Tomasz Karolak miał sporo powodów do zmartwień . Niespełna trzy tygodnie temu aktor stał się niespodziewanym bohaterem konfliktu z Grażyną Wolszczak , z którą pokłócił się o prawo do wynajęcia budynku, gdzie dotychczas działał należący do 48-latka Teatr IMKA . Medialna wojna trwa do dziś, a Grażyna i Tomasz niezmiennie obrzucają się publicznie błotem, rozpaczliwie próbując dowieść swojej racji.

W obliczu nieszczęścia, które spotkało Karolaka, okazuje się, że szalejąca na świecie pandemia koronawirusa przestała budzić w aktorze strach. Wiele wskazuje na to, że "koronasceptycznej" Violi Kołakowskiej udało się włączyć Tomka do prowadzonej przez siebie krucjaty przeciwko ogólnoświatowemu przekonaniu, że COVID-19 stanowi realne zagrożenie .

Coraz bardziej wątpię we wszystkie te nakazy i zakazy - wyznał Karolak we wtorkowej rozmowie z Galą, która odbyła się za pośrednictwem Instagrama. Bo czym się różni nasza rzeczywistość teraz od tej rzeczywistości trzy tygodnie temu , kiedy nie trzeba było nosić maseczek? Niczym .

Ja sam mam zdrowe podejście do tej pandemii i nie popadam w paranoję - podkreślił. Jednak rozmawiając ze znajomymi, mamy wrażenie, że jesteśmy odgórnie sterowani, że to jest test na naszą cierpliwość.

Wydaje mi się, że teraz nie wiadomo, o co chodzi i nie wiadomo, czy to, co się dzieje, jest groźne, czy nie i dla kogo - mówił. Niektóre państwa, jak Szwecja, nie wprowadzają żadnych ograniczeń i mają - jak to mówią naukowcy - "nabytą odporność". My jesteśmy w gronie państw, które bardzo wolno poluźniają restrykcje.