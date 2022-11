Karolina Gilon i Paweł Michalski z "Love Island" SĄ PARĄ?

Co ciekawe, w tym samym czasie w górach był też Paweł Michalski, który również okazał się być fanem białych sneakersów. Na swoim Instagramie zamieścił fotki, które wskazywały na to, że para spędza weekend w tym samym miejscu. No i oczywiście, uczestnik show, które prowadziła Gilon, nosi buty uderzająco podobne do tych, które pojawiły się w relacji Karoliny.