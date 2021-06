"Ciałopozytywna" Karolina Gilon pokazuje "fałdkę" i ogłasza: "Nie jestem w stanie non stop BYĆ W FORMIE!"

Dziś Karolina ma inne podejście do wagi i nie liczy obsesyjnie kalorii, lecz namawia do pokochania siebie.

Pamiętacie to zdjęcie? Jakiś czas temu wrzuciłam to zdjęcie w momencie, kiedy przytyłam, ale wciąż... mimo wszystko, kochałam skórę i ciało, w którym żyję! I tego również życzę wam! Love yourself. Wszyscy jesteśmy piękni - napisała pod zdjęciem, na którym trzyma się za "fałdkę".

Naprawdę nie było ciekawszych tematów, niż moja fałdka na brzuchu? (...) Mówię o tym w kontekście "body positive" Nikt z nas nie jest idealn y, każdy ma jakieś mankamenty, czasem gorszy moment w życiu. Ja nie jestem w stanie non stop być w formie, być "idealna". I co, latem mam chodzić w za długich spodniach i koszulach, żeby ukryć swoje ciało które nie jest w danym momencie idealne? Nie zawsze musi być idealne. Przez takie rzeczy powstaje depresja, kompleksy , a ludziom czasem nie chce wychodzić się z domu. (...)

Jak byłam za chuda, to pisali, że wyglądam jak chora. Jak teraz trochę przytyłam, to też źle. To jak ja mam wyglądać, żeby każdy był zadowolony? (...) Ja w swoim ciele czuję się świetnie i właśnie dlatego je odsłaniam. Nawet jak mam kilka kilo więcej, mam to w nosie, bo najważniejsze jest dla mnie to, że jestem zdrowa. Małe jest piękne, duże jest piękne, szczupłe jest piękne, grubsze jest piękne - wszystko jest piękne. Czujcie się dobrze w swoim ciele! Bądźcie zdrowi, wspierajmy się! - apeluje Gilon na Instastories.