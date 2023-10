Karolina Gilon opowiada o zmaganiach z SIBO i ujawnia sekret swojej szczupłej sylwetki. "Kiedyś popadłam przez to w jakąś PARANOJĘ"

Działalność na Instagramie to nie tylko cukierkowe zdjęcia zakochanych, pseudofilozoficzne refleksje opatrzone zdjęciami z cyklu "siedzę and myślę" i posty publikowane w oparciu o współprace reklamowe. Znane osoby coraz częściej wykorzystują platformy społecznościowe do dzielenia się wartościowymi treściami , które mogą zainspirować odbiorców lub nawet pomóc im w codziennych problemach.

Karolina Gilon cierpi na zespół SIBO. Jak radzi sobie z chorobą?

To jest never ending story . Już jest dużo lepiej... odkąd schudłam będąc na diecie na której jadłam zdrowiej i mniejsze porcje . Aczkolwiek dolegliwości jeszcze są. (...) Wciąż są momenty kiedy mocno cierpię ... ale wiem, że jeszcze chwila i będzie good - odpisała Karolina Gilon.

Kiedyś popadłam przez to w jakąś paranoję. Każdy posiłek widziałam w ilości kcal... liczyłam co do jednej... i jeśli chodzi o mnie - liczenie kcal jest męczące. Uważam, że jeśli jemy odpowiednio zbilansowane posiłki, które nie są przepełnione zbyt dużą ilością węglowodanów i tłuszczy, dużo się ruszamy, trenujemy, nie przejadamy się i nie podjadamy między posiłkami, to liczenie jest zbędne - wyjaśniła na własnym przykładzie.