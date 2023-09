Karolina Gilon pozuje w skąpym bikini i mówi, JAK SCHUDŁA! "Fanka": "TYŁEK ZA MAŁY". Doczekała się odpowiedzi (FOTO)

Tez Karola 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Tak szczerze to Karolina wygląda, jakby zasnela zrobiona na imprezie a 3-letnia córka siostry/znajomej/cioci dorwała dlugopis i zrobiła sobie z niego używanie na jej skorze.Bez ładu, bez składu, platanina przypadkowych rysunków, jak to 3-latki potrafią. Szkoda, Karola, mega szkoda, bo ciało masz niezle, trochę za chude jak dla mnie, ale te tatoo to serio zenada