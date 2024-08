Karolina Gilon pokazała się PIERWSZY RAZ po ogłoszeniu ciąży. Była gościem w "Halo, tu Polsat". "Nigdy nie planowałam, że będę matką"

Karolina Gilon to niekwestionowana gwiazda Polsatu, która prowadzi dwa popularne formaty: "Love Island. Wyspa miłości" oraz "Ninja Warrior Polska". W ostatnich tygodniach mówiło się także o jej udziale w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Rozmowy były już na zaawansowanym etapie, co więcej - z uwagi na jej prawdopodobny udział, przełożono zdjęcia do randkowego show. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne.

Gilon miała nie uzyskać pozytywnej opinii lekarskiej z powodu dawnej kontuzji kolana. W kuluarach jednak szepcze się, że tak naprawdę chodzi o inne, poważniejsze powody natury osobistej - mówiło nasze źródło.

Dziś już wiemy, że chodziło o ciążę. Karolina Gilon w piątkowy poranek na swoim Instagramie przekazała, że razem z narzeczonym spodziewają się dziecka. Kilkadziesiąt minut później modelka zasiadła na kanapie "Halo, tu Polsat", nowej śniadaniówki Polsatu, by opowiedzieć o odmiennym stanie. Jak przyznała, jest niezwykle szczęśliwa, czuje się świetnie i już zaczyna marzyć... o kolejnym dziecku.

Mam nadzieję, że tej garderoby o wiele rozmiarów nie zmienię. Mateusz Gessler będzie mi robił baby shower - zaczęła swoją opowieść Gilon.

To było dość zabawne, bo tak naprawdę moi przyjaciele... "Karolina, możesz być w ciąży", "Czemu, bo zjadłam właśnie dwie puszki paprykarzu szczecińskiego i zagryzłam to czekoladą?". To był pierwszy moment, kiedy pomyślałam... Spojrzałam w kalendarz, ok, miesiączka się spóźnia, coś jest nie tak... Zrobiłam test. I to nie jeden. Nie dowierzałam w ten pierwszy, zrobiłam drugi. Wybrałam się do lekarza i to był ten moment, kiedy dotarło do mnie... - mówiła.

Nigdy nie miałam w życiu tak, że planowałam, że będę matką, że będę miała dzieci, że to mój cel w życiu, ale w momencie, gdy ta informacja do mnie dotarła, kiedy otarliśmy łzy wzruszenia z Mateuszem, poczułam, że bardzo tego chcę. Kocham już to dziecko, nie mogę się doczekać, gdy wyjdzie na świat. Wiem, że będę wspaniałą mamą, zrobię wszystko, by wychowywało się w pełnej rodzinie. Plan jest taki, że musimy zrobić przemeblowanie w obecnym mieszkaniu, to będzie przygoda! Mateusz bardzo zmężniał w moich oczach, ja poczułam się bardziej kobieca... Wszystko, co teraz robimy, robimy dla tego maleństwa. Jeszcze się nie wykluło, a już myślę o kolejnym. Czuję się jeszcze lepiej niż przed! - mówi podekscytowana.

Karolina Gilon w ciąży na kanapie "Halo, tu Polsat". W tle widać nagranie z momentu, gdy dowiedziała się, że spodziewa się dziecka.

Karolina Gilon pokazała ciążowy brzuch na antenie Polsatu.

