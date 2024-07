TYLKO NA PUDELKU: Karolina Gilon NIE WYSTĄPI w "Tańcu z Gwiazdami". "Szepcze się, że chodzi o..."

Anka 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Nie zbieram kup po psie. Ten kto to wymyślił ma coś nie tak z głową. Jak można brać, nawet przez folię, kupę do ręki, nieść ją przez pół osiedla, a potem dotykać kluczy czy klamek do drzwi. Potem wielkie dziwy, że ludzie mają pasożyty. To chore. Wolę płacić mandaty i kłócić się z ludźmi, a kup sprzątać nie będę. Otwórzcie oczy, przstancie robić to, co dyktują jakieś ludziki, którzy wzięli kasę za taki pomysł i tym samym upokarzają ludzi. Żadne uwagi ludzi, ani mandaty nie zmienią mojego zdania. Mam kasę, więc wolę zapłacić mandat, niż wziąć do ręki świeżą, ciepłą psią kupę. Moje człowieczeństwo mi na to nie pozwala. A jak komuś przeszkadza, to proszę sobie sprzątnąć lub chodzić chodnikiem, nie po trawie. Pozdrawiam:)