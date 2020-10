Karolina Gorczyca OSZUKUJE, że zakrywa usta i nos? "Maseczka NA CHWILĘ w kieszeni"

Choć aktorka zapewniła na Instagramie, że maseczkę zdjęła jedynie do zdjęcia, paparazzi zauważyli co innego... Kłamczuszka?

Moja codzienna trasa biegowa, spacerowa i rowerowa. (maseczka na chwile w kieszeni, przecież nie chciałabym trafić do szpitala w tle) - tłumaczy, by następnie jak każda rasowa instagramerka podzielić się swoimi mądrościami: Kochani, oprócz mycia rąk i zasłaniania ust i nosa są jeszcze inne formy dbania o zdrowie. Nie zapominajcie o nich. Pamiętajcie, że codzienny ruch, sport i dobre odżywianie mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, nastawienie do życia i odporność! Nie chciałabym się wymądrzać, ale mam wrażenie, że mają najistotniejszy wpływ. Bądźmy ostrożni, słuchajmy lekarzy, ale nie popadajmy w strach i panikę. To nie pomaga naszemu zdrowiu. (…) - czytamy.