Karolina Korwin Piotrowska BEZLITOSNA dla modlącej się na klęczkach Cichopek: "BOZIA LUBI TO"

Panno Karolino czyż nie o to Wam chodzi- o wolność i równość, wspieranie się kobiet itp.? Więc zapytam: skąd ten jad? Gdzie ta Pani tolerancja? No i moje ostatnie pytanie w czym Pani przeszkadza, że ktoś się modli i to pokazuje ? Kolejna biedna z tych co to myślą, że są najmądrzejsze, a w rzeczywistości to nieszczęśliwe kobiety.