Karolina Korwin Piotrowska gorzko wspomina odejście z TVN: "Zerwali umowę. Dowiedziałam się o tym z braku wpływu na konto"

Karolina Korwin Piotrowska wspomina odejście z TVN

Takim momentem było, jak mnie wywalili z TVN-u po "Top Model", już teraz mogę o tym mówić, bo tam nie pracuję - zaczęła. Jednostronnie zerwali umowę, kiedy ja zrezygnowałam z "Top Model". Dowiedziałam się o tym z braku wpływu na konto. I to było tak miłe, bo to było w czerwcu, w lipcu myślałam, że pojadę na wakacje. Nie pojechałam. No i nagle zerwali, gdzie to były comiesięczne pieniądze w ramach jakiejś rocznej umowy, które spłacały mi kredyt. No bo jak każdy w Polsce jestem na kredycie.