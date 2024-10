Karolina Korwin Piotrowska dostała NOWĄ PRACĘ. "Będę mogła odbudowywać prestiż mediów publicznych"

Niebawem minie rok od głośnych roszad w mediach publicznych , które nastąpiły po zmianie władzy. Wygląda na to, że Karolina Korwin Piotrowska przygląda się im z ogromnym optymizmem . Sama dostała pracę.

Karolina Korwin Piotrowska dostała pracę w radiu

W "Ojcu Chrzestnym" pada zdanie o propozycji nie do odrzucenia, ja taką dostałam i postanowiłam ją przyjąć. Informuję, że od 1 października jestem w zespole Programu 1 Polskiego Radia, czyli nadawcy publicznego w Polsce. Bardzo się cieszę, że będę mogła z grupą fachowców odbudowywać prestiż mediów publicznych. To wielka sprawa, to super propozycja, bardzo się z niej cieszę - mówiła Karolina Korwin Piotrowska na Instagramie.