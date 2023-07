Karolina Korwin Piotrowska i Maffashion kontrują "Wiadomości" TVP za atak na Kasię Tusk: "Wystarczy wyszukać "torebki Ogórek""

"Stragan Donalda Tuska" i torebki Kasi Tusk za 30 tysięcy. Są pierwsze komentarze

To, czy wplątywanie córki Tuska w polityczną walkę obozu władzy z jej ojcem jest etyczne, pozostaje tematem do dyskusji. Nie brak jednak głosów, że stawiany Kasi zarzut nie ma podstaw, a sama zainteresowana nie powinna być bohaterką politycznych happeningów, które jej de facto nie dotyczą. Głos w sprawie zabrała już Karolina Korwin Piotrowska .

Tak się bawimy? To spoko - zaczęła i wyjaśnia: Kasia Tusk jest od lat blogerką modową, z sukcesem, ma markę odzieżową, nie pracuje na państwowej posadzie, ma własną firmę. To, ile wydaje na torebkę, to jej prywatna zatem sprawa, poza tym, przy jej pozycji w świecie mody mogła niektóre dostać w prezencie od marek, wystarczyło sprawdzić, a nie szczuć. To się nazywa warsztat dziennikarza, elementarne abecadło tego zawodu.

Karolina Korwin Piotrowska i Maffashion kontrują materiał "Wiadomości" TVP

Jeśli chodzi o panie, które rzeczywiście żyją z naszych podatków, to w kwestii drogich i ostentacyjnych torebek jest jedna rekordzistka i to w programie podobno "informacyjnym" w TVP, opłacanej z naszych podatków. Przypomnijmy, to ponad dwa miliardy złotych z budżetu rocznie. To, co jest na zdjęciach to ułamek jej kolekcji. Wystarczy wpisać w Google "Magdalena Ogórek torebki". Polecam, super zabawa, można wziąć kalkulator i zacząć liczyć. Normalnie supermarket. A jedna jest identyczna z tą, jaką ma Tusk.