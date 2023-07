"Wiadomości" TVP znalazły nowego "wroga" narodu. Tym razem winne są Kasia Tusk i jej drogie torebki: "Wszystko z NASZYCH PODATKÓW"

Anabel 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Obrzydliwości z całej Polski zebrane w tvpiss reżim 👎. Liczcie; Magdalena Ogórek z torebką za 15 ( czerwona)TYSIĘCY ZŁOTYCH buszuje po sklepach, po czym wsiada do wartego ćwierć miliona BMW Magdalena Ogórek najwyraźniej uznała, że skoro jest gwiazdą telewizji publicznej, to wypada, by w jej szafie pojawiły się dodatki od najsłynniejszych projektantów. Gdy więc ostatnio postanowiła się wybrać swoim luksusowym autem do kawiarni w jednym z najdroższych warszawskich hoteli, dumnie dzierżyła prawdziwe modowe cacko. Jej kolorowa, kwiecista torebka to dzieło projektantów prestiżowego domu mody Christian Dior. Ile trzeba zapłacić za taki szykowny dodatek? Otóż naprawdę sporo. Bo aż 14 tysięcy. Magdalena Ogórek w błękitnym sweterku i z torebką Chanel za 26 tysięcy… Tylko trzy, jest ich dużo więcej. I to jest za nasze podatki. Obrzydliwa telewizja, obrzydliwi ludzie - fuj.