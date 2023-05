"Wiadomości" TVP wytykają TVN24 żart o TRANSPŁCIOWOŚCI: "Korowód hipokrytów"

sylwia 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Jest okazja, żeby i na Pudlu podyskutować o polityce. Jednak co do sytuacji z tego programu Szkło kontaktowe, to trochę jednak czepialstwo. Wyszło słabo, no ale raczej to wypadek w pracy. Co do Kaczora i TVP to intencje były oczywiste, znamy poglądy jego partii i wiemy, że mówił to co myśli, a empatia to dla niego egzotyka. Że też kurd.e komuś w tej Polsce przeszkadza to jaką płeć odczuwa jako tę swoją osoba transpłciowa. Ważne przecież, że tej osobie jest lepiej w życiu, gdy tę płeć zmieni. Komu z osób nie związanych z nią może to robić różnicę. A tak przy okazji, czy tylko ja na stronie TVP info mam dwie zakładki: RAPORT i POGARDA? W tej pierwszej są jakieś wiadomości pro PiS, a w tej drugiej to jadą po Tusku. Czy to wina moich ustawień ekranu?