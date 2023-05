Piotr Jacoń reaguje na żenującą wpadkę w TVN24. Współprowadzący zapytał go, "jakiej dziś jest płci"...

Też mówimy do... 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

W ogóle uważam że mówiąc o homofobii czy transfobii to jest przekłamanie, bo nie chodzi o żadną fobie, nie chodzi o żaden strach jak nam się to próbuje wmawiać… Że my ich boimy… My nie chcemy być atakowani i nadużywani ICH obnażaniem się, obsceniczna ścią ubioru lub braku ubioru i wulgaryzmami… My nie chcemy ich przy naszych dzieciach. I mamy do tego prawo.